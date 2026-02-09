衆院選投開票日の2月8日、高知市などで投票用紙を有権者に二重交付したとみられる事案が相次ぎました。8日、高知市で投票用紙が二重交付された可能性が高いのは高知市の一ツ橋小、はりまや橋小、江ノ口小に設けられた投票所で、市選管によりますと、各投票所の事務担当者が投票用紙の枚数を確認したところ、一ツ橋小では比例代表選挙の投票用紙が、はりまや橋小では小選挙区の投票用紙が、また江ノ口小では小選挙区と比例代表の投