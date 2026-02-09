ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏは９日、野球日本代表「侍ジャパン」の強化試合となるソフトバンク戦（２２、２３日＝宮崎）と中日戦（２７、２８日＝名古屋）の計４試合をライブ配信することを発表した。地上波以外においては独占ライブ配信。昨季限りで引退した沢村拓一氏が、現役引退後初となる解説として「侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」の２試合に出演する予定だという。ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏでは、これまで２３年のワ