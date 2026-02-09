三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎、俳優の勝矢が9日、都内で行われた電動アシスト自転車新ブランド『MOBIPARK』の新商品発表会にゲストとして参加した。【写真】電動アシスト自転車を手にする姿がかっこいい！勝矢&山下健二郎2人はE-Bikeと一緒に登場。折りたたみもできるモデルの魅力を問われると山下は「大きめの車の荷台に折りたたんで乗せて、釣りに出掛けたい。例えば、おかっぱりをしている時、ポイントを移動す