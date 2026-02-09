千葉県の障害者グループホームで入居者の男性を暴行し死亡させたなどとして、代表の男らが逮捕されました。【映像】連行される容疑者柏市にある「障がい者グループホームプロスペリテ柏南逆井」の代表・根本康基容疑者（36）は、去年3月、入居者の三原龍平さん（当時19）に殴る蹴るなどの暴行を加えて死亡させた疑いが持たれています。妻の菜奈容疑者（35）もグループホーム内の床に付着した血痕を別の職員にふき取るように