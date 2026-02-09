実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が9日、自身のSNSを更新。衆院選の結果を受けての為替変動に言及した。ひろゆき氏は、外国為替相場FXレート・チャートのリアルタイム表示の表を示し、「Abemaやリハック(ReHacQ)で言ったように高市円安がスタート。円安・株高になるので、投資したり外貨持ってる人はホクホクだけど、そうじゃ無い人は物価高。二極化は加速しそう」と自身の見方をつづった。衆院選での自民党の大勝で高