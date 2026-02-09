自民党が衆議院選挙で圧勝したことについて、中国メディアは「中国に対する対抗姿勢をさらに強化するだろう」と警戒感を示しています。中国共産党系の国際紙「環球時報」は昨夜、今回の選挙結果によって「高市氏を代表とする右翼保守勢力が政界の主導権をさらに固めるだろう」とする中国の専門家の見解を紹介しました。そのうえで、専門家の見方として、「日本はアメリカとの連携をさらに強化し中国に対する対抗、けん制姿勢を強化