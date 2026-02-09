富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）は、学生向けの『春の絶叫学割キャンペーン』を2月7日にスタートした。4月5日まで実施する。【写真】かけがえのない学生時代の思い出を…富士急アイランドの様子キャンペーンでは、かけがえのない学生時代の思い出をたくさん作ってもらおうと、大人ワンデイパスが通常より最大2300円安い「学割ワンデイパス」を販売する。中学生はもちろん、小学生も対象。また、「親子も学割ワンデイパス