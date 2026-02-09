仮想通貨取引会社「Crypto.com」の共同創業者であるクリス・マルザレク氏が、消費者向けの自律型AIエージェントプラットフォーム「ai.com」の設立を発表しました。マルザレク氏は設立にあたって「ai.com」というドメインを7000万ドル(約110億円)で購入しており、これは公表されているドメイン名取引の中で最高額となっています。ai.com Launches Autonomous AI Agents to Accelerate the Arrival of AGIhttps://www.prnewswire.com