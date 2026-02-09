ミラノ・コルティナオリンピックは８日、各地で競技が行われた。スノーボードのビッグエア女子予選が８日に行われ、前回大会銅メダルの村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７１・２５点をマークして２位で通過した。深田茉莉（ヤマゼン）が５位、岩渕麗楽（バートン）が７位、鈴木萌々（キララクエストク）が８位で、日本勢は全員が決勝に進出した。１９歳で初出場の深田は、１回目の失敗から何とか立て直し、予