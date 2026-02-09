ニュージーランド政府が2050年までにノネコを根絶させる計画を打ち出した/Mike Cadogan（CNN）ニュージーランド政府が2050年までにノネコを根絶させる計画を打ち出した。同国でノネコは在来種を脅かす捕食動物とみなされている。ニュージーランドはネコをイエネコとノラネコ、ノネコの3種類に分類している。駆除の対象となるノネコは自然保全省の推計で250万〜800万頭。人里から離れた場所に生息し、獲物を捕って暮らしている。ノ