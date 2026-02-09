東京都中央区の築地大橋で、高級車「ランボルギーニ」をパトカーに追突させ、警察官2人に重傷を負わせて逃走したとして、警視庁月島署は9日、自動車運転処罰法違反（危険運転致傷）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、中国籍の自営業劉長然容疑者（41）＝同区＝を逮捕した。署によると、パトカーは8日午前に乗用車とタクシーの事故処理で訪れていた。現場ではその後も事故が続発。ランボルギーニを含む計8台が絡み、警察官ら計