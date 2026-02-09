元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が9日、自身のSNSを更新。衆院選で圧倒的に勝利した高市早苗首相（64＝自民党総裁）の靖国神社参拝に関する発言に言及した。高市氏は、8日夜のフジテレビ番組で、東京・九段の靖国神社参拝に関し「その環境を整えるために努力している。まず同盟国に、そして周辺諸国にもちゃんと理解を得る。互いに国のために亡くなった方々に敬意をささげる環境をつくるのが私の目標だ