オビエドに所属する主将MFサンティ・カソルラが、ラ・リーガの運営に対して苦言を呈している。現在41歳のカソルラは、ビジャレアルやアーセナル、スペイン代表などで活躍したプロキャリアの最終章として、2023年夏に生まれ故郷であり、育成年代を過ごしたオビエドに、リーグが定める最低賃金の年俸で帰還。すると2024−25シーズンには、セグンダ（2部）で5得点5アシスト、その後に行われた昇格プレーオフでは2得点を記録する傑