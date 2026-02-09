公的年金を受給している人の中には、「年金だけなら確定申告は不要」と聞いたことがある人も多いかもしれません。 一方で、年金に加えてパートやアルバイトなどで給与収入がある場合、「このまま申告しなくても問題ないのか」と不安になるケースもあるでしょう。特に、年金受給者には「確定申告不要制度」と呼ばれる特例的な仕組みがあるため、要件を正しく理解していないと判断を誤る可能性があります。 本