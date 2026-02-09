大学の入学手続きが進むなか、多くの保護者を悩ませるのが「大学指定パソコン」や「大学推奨パソコン」の購入案内です。その価格は多くの国立・私立大学で20万円前後と高額なことが多く、家電量販店やインターネット通販を見慣れている層からすれば「高過ぎる」と感じるのも無理はありません。 本記事では、経済的合理性と4年間の運用リスクという観点から、大学指定・推奨のパソコンを購入する必要性について考えてい