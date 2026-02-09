【モデルプレス＝2026/02/09】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が2月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちに好評だったという手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳元モー娘。「いい匂いしてきそう」子供達に好評だったミートボール料理◆石川梨華、子どもたちに好評だった肉料理石川は「今夜はミートボール」とつづり、手料理の写真を投稿。たっぷりしたボリュームのミートボールで、きれいに並べ