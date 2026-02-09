【モデルプレス＝2026/02/09】女優の長濱ねるが2月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。東京・渋谷での街中ショットを公開した。【写真】27歳元坂道「肌が輝いてる」大雪の日の渋谷降臨ショット◆長濱ねる、渋谷での街中ショット披露長濱は「ゆきー！」と添え、雪が降る渋谷の街中で撮影した写真を投稿。ライトグレーのアウターとピンクのマフラーを着用した透明感溢れる姿を披露した。また、長濱の背後には自身がキービジュ