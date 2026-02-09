前東京都知事の舛添要一氏が2026年2月9日未明にXで、衆院選の結果を受けて高市政権に苦言を呈した。「政策実現次第では、支持率の急低下もありうる」8日に投開票が行われた衆院選では、自民党が316議席を獲得。単独で3分の2を超える大勝利となった。この結果を受けて舛添氏はXで、「日本の政治が大きく変化しそうだ」と反応。次のポストでは、「ここまで行くとは、予想以上」としつつ、「期待が高ければ、その期待が裏切られたとき