女優・スジのSNS投稿が、あらためて注目を集めている。スジは2月8日、自身のインスタグラムを更新した。【写真】「すっぴんが赤ちゃん」なスジダンススタジオとみられる空間で、ストレッチを行う様子を公開。バレエの基礎トレーニングを思わせる柔軟性の高いポーズが印象的で、身体のしなやかさとバランス感覚の良さが際立っている。特に話題になっているのが1枚目だ。ナチュラルメイク、もしくはほぼ「すっぴん」に近い状態とみら