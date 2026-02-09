『カフェ･ベローチェ』は、2月22日「猫の日」に合わせた記念キャンペーンを実施している。第1弾として、2月5日に全国の店舗とオンラインストアで「黒ねこエコバッグ2026」を新発売した。今回第2弾として、2月19日から全国の店舗とオンラインストアで「黒ねこまみれ2026」を数量限定で新発売する。黒ねこマルチポーチ･黒ねこA4マルチケース･黒ねこマスキング付箋の3点がセットになったオリジナルグッズ。【「黒ねこまみれ2026」の画