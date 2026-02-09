【アズールレーン Z23 哲学講師】 6月 発売予定 価格：24,200円 【アズールレーン Z23 哲学講師 TF edition】 6月 発売予定 価格：22,000円 ミメヨイは、フィギュア「アズールレーン Z23 哲学講師」を6月に発売する。価格は通常版が24,200円、TF editionが22,000円。 本商品はゲーム「ア