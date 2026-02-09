カマタマーレ讃岐 サッカー明治安田J3、カマタマーレ讃岐はJ2・J3百年構想リーグの開幕戦をアウェーで迎えました。 昨シーズンJ3・3位のFC大阪との対戦。 カマタマーレは前半13分、ゴール前のこぼれ球を上野が豪快に蹴り込んで先制します。さらに今シーズン、キャプテンに就任したゴールキーパーの今村がシュートストップ。 FC大阪を