任期満了に伴う下伊那郡・阿智村の村長選挙は8日、投開票が行われ「リニア時代のまちづくり」などを公約に掲げた現職の熊谷秀樹さん(57)が4期目の当選を決めました。投開票は当初、2月1日の予定でしたが衆院選と同じ8日に変更され、投票率は68.33パーセントと前回選を「0.21ポイント」上回りました。