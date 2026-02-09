週明け９日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３８５．４０ポイント（１．４５％）高の２６９４５．３５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１１．６０ポイント（１．２４％）高の９１４２．９８ポイントと反発した。売買代金は１３６２億５６００万香港ドルとなっている（６日前場は１３９４億６２５０万香港ドル）。米株高が好感される流れ。先週末の