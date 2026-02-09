元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）、お笑いコンビ、かまいたちの山内健司（45）、濱家隆一（42）が、8日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。3人によるコントの披露をほのめかした。都内を山内が運転する車で移動しながら車内トーク。濱家が今年「“ゲンバフェス”をやりたい」と番組のイベント開催を提案した流れで、長嶋が昨年、かまいたちのライブを見た時の感想を話した。「お笑