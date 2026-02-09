トルコ最大の都市イスタンブールのサリエからキリオスまでの高速道路トンネルの建設プロジェクトが2月7日、順調に貫通しました。中国からの「中鉄1294号」土圧式シールドマシンが、このトンネルの最も複雑で、鍵となる区間の掘削ミッションを完成しました。同トンネルは総延長7キロ、施工区間の最大地中深度は172メートルで、地質条件は極めて複雑です。「中鉄1294号」のカッタヘッドの掘削直径は13．65メートルで、総重量は2850ト