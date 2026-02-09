言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、社会生活の中でよく使う言葉や、少し硬めの熟語などをピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。スッと解けると、頭の中がリフレッシュされますよ！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。せ□□□□かいあ□□つさ□□んヒント：人と会って最初にすることといえば？答えを見る↓