情熱的な赤が街を染める！ファッションデザイナーのドン小西さんが自身のSNSで公開した、真っ赤なアウディが大きな話題を呼んでいます。2000万円級といわれるその正体は、スーパーカーの性能を誇るアウディの最高峰「R8スパイダー V10」（初代）です。【画像】超カッコいい！ 「ドン小西」が乗る「2000万円超え“高級外車”」を画像で見る！鮮烈な赤いボディをさらりと着こなすドン小西さんの姿に、ファンからは「素敵すぎる