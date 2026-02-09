8日、投開票された衆議院選挙は自民党が、県内６つの小選挙区を独占しました。 比例区では、国民民主党の新人が復活当選しています。 広島県内では、６つの選挙区すべてで自民党が議席を獲得しました。 １つの党が独占するのは、小選挙区制度が始まって以降初めてです。 一夜明け、中道化区画連合の候補を破って初当選した広島５区の自民党・山本深さんは、尾道駅前に姿を見せ、道行く人に手を振ったりしました。 ■山本深さ