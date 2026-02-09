2月8日の雪に続き、静岡県内は9日も厳しい冷え込みとなり、御殿場市では－10.2℃を観測しました。伊東市では8日に発生した車などの立ち往生が続いています。 【動画】積雪で車が多数立ち往生 帰宅困難約400人小学校に避難 冷え込み厳しく御殿場－10.2℃ 静岡－3.9℃＝静岡 ＜金原一隆記者 午前6時半頃＞ 「まだ雪が残るJR御殿場駅前です。非常に冷え込んでいて、駅前の温度計は－9℃」 9日朝の県内