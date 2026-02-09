NEXCO西日本によると、高速道路は大雪の影響で山陽道の一部区間で通行止めとなっています。【午後1時30分時点の通行止め区間】山陽道: 本郷IC～岩国IC（上下線）広島道: 広島JCT～広島西風新都IC（上下線）広島県内を通る中国道の通行止めは全て解除されました。