タレント・歌手の鈴木亜美（44）が9日、自身のインスタグラムを更新。15歳のころに撮影したというプリクラを公開した。【画像】貴重ショット！15歳・鈴木亜美のプリクラ投稿で「44になりました」と報告。3枚のプリクラを公開し「15の時のプリクラ、今も変わらず仲良い友達。プリクラ出た時期はどこも行列だった！プリクラ帳はパンパンだった！」と振り返り。「今は娘がシール帳にハマってる」と、シールにまつわるエピソードも