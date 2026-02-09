ミラノ・コルティナ五輪に参戦しているフリースタイルスキー男子のハンター・ヘス（米国）にチーム追放論が浮上していると、英紙「デーリー・メール」が報じた。ヘスは記者会見で米国の動向について「ちょっとつらい。あまり賛成できないことがたくさんある」とし「国旗を付けているからといって米国で起きているすべてを代表しているわけではない」「故郷の家族や友人、以前に代表をしてきた人たちを代表しているという感覚で