プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さんが９日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演。“りくりゅう”ペアに舌を巻いた。番組ではミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体で日本が銀メダルを獲得したことを報じた。日本は最終日のフリーでペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）がＳＰに続き、世界歴代３位となる１５５・５５点で１位に。女子の坂