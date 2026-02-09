160.57ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.84現値 156.84エンベロープ1%上限（10日間） 156.5821日移動平均 156.25一目均衡表・雲（上限） 155.78一目均衡表・基準線 155.2910日移動平均 154.97一目均衡表・転換線 154.72一目均衡表・雲（下限） 154.53100日移動平均 153.73エンベロープ1%下限（10日間） 152.59ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 150.4