新潟県庁新潟県は9日、1月21日からの大雪の影響で家屋倒壊の恐れがあるとして、陸上自衛隊に災害派遣を要請した。同県魚沼市にある1人暮らしの高齢世帯で屋根の雪下ろし作業を担う。気象庁によると、魚沼市の積雪は9日現在で2メートルを超えている地点がある。