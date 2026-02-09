東海地方を中心に活動していたローカルタレント宮地佑紀生さんが骨髄異形成症候群により、77歳で亡くなったことが9日、分かった。所属事務所「株式会社サンデーフォークプロモーション」が発表した。事務所は「弊社所属タレント宮地佑紀生が去る2026年1月10日骨髄異形成症候群のため逝去いたしました。享年78歳。葬儀は近親者にて執り行いました。生前に賜りましたご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」