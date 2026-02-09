東京計器は大幅反発し昨年来高値を更新している。前週末６日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６０３億円から６０４億円（前期比４．８％増）へ、営業利益を４０億円から４５億円（同７．３％減）へ、純利益を２８億６０００万円から３２億１０００万円（同１５．５％減）へ上方修正したことが好感されている。 主に防衛・通信機器事業において、防衛省向け機器納入が順調に推移する見通しであ