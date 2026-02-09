「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日正午現在でキオクシアホールディングスが「買い予想数上昇」４位となっている。 ９日の東証プライム市場でキオクシアが３日ぶりに急反発。前週末６日の米市場で半導体関連株が上昇し、この日の日経平均株価が急騰するなか、半導体関連の人気株である同社株に買いが膨らみ売買代金でトップとなっている。データセンターのＡＩサ}