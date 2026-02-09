サンセイがストップ高の水準となる前営業日比１００円高の７４０円に買われ、２０２０年１２月以来、およそ５年２カ月ぶりの高値圏に浮上した。前週末６日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の５３億円から６８億円（前期比１７．６％増）、営業利益予想を４億円から９億円（同９７．８％増）に引き上げた。減収減益予