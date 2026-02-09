[故障者情報]横浜F・マリノスは9日、GK朴一圭が右膝内側側副靱帯損傷で全治6〜8週見込みと診断されたことを発表した。朴は今月6日のJ1百年構想リーグ開幕節・FC町田ゼルビア戦(●2-3)に先発出場するも、味方のバックパスがやや弱くなったところで相手選手に先にボールを触られて失点。その際の接触で前半のうちに負傷交代を余儀なくされていた。