左：「EOS R5」（従来）右：「EOS R5 Mark II」（脱プラスチック対応） 株式会社ヤマダホールディングスは2月9日（月）、キヤノンマーケティングジャパン株式会社のカメラ本体・交換レンズ22機種を「YAMADA GREEN」に認定したと発表。プラスチック製の包装材を削減した取り組みを評価した。 キヤノングループでは廃棄物削減を進めており、包装材を段ボール、植物由来の不織布、紙素材などにして