マシュマロチョコレートバー混ぜて焼くだけ！ 口溶けがやみつきになる「生ガトーショコラ」／耐熱容器の家おやつ（1）「お菓子作りって楽しいけれど、準備と後片付けが大変」「ボウルや型、洗い物の山を見ると、作る気が失せる」…そんなお悩み、ありますよね。けれど、『不思議パン』シリーズで大人気の料理家・青木ゆかり（♪♪maron♪♪）さんが考案した究極の手間なしおやつレシピなら、そのお悩みが解決しちゃうかもしれませ