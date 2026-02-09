京葉銀行 [東証Ｐ] が2月9日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.2％増の178億円となり、通期計画の217億円に対する進捗率は82.4％に達したものの、5年平均の90.1％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.9倍の38.2億円に急拡大する計算になる。 同時に、今期の