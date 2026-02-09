クラボウ [東証Ｐ] が2月9日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.2％減の81.8億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の95億円→100億円(前期は117億円)に5.3％上方修正し、減益率が19.4％減→15.1％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の46.5億