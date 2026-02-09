広島電鉄 [東証Ｓ] が2月9日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は1.2億円の赤字(前年同期は6.6億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.7億円の赤字(前年同期は5.7億円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は2.3