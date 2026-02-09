歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。名古屋市で開催された教育シンポジウムに登壇し、不登校に悩む親子へ向けた講演を行ったことを報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「あの頃の自分、死なないで生きててくれてありがとう」不登校経験と育児への想いを語る「学校にいけなくて苦しかった時代に見つけた好きなことは未来のタネ」中川さんは「雪でしたね！」と当日の天候に触れつつ、シンポジ