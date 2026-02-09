スマートフォンアプリ『ガンダムファンクラブ』が、2027年3月31日をもってサービス終了することが9日、公式サイトにて発表された。2015年のサービス開始から12年の歴史に幕を下ろす。【動画】公開日いつだ！『ガンダムSEED FREEDOM ZERO』特報映像公式サイトでは「平素よりガンダムファンクラブをご利用いただき、誠にありがとうございます。多くの皆さまにご利用いただいた当サービスは、 2027年3月31日（水）をもちましてサ