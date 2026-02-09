東京都心部の高層ビル群東京商工リサーチが9日発表した全国の1月の企業倒産（負債額1千万円以上）は前年同月比5.6％増の887件で、1月としては13年ぶりの高水準だった。人手不足や物価高が経営を圧迫しており、負債額が5億円以上10億円未満の中型倒産が目立った。人手不足関連の倒産は36件。このうち人件費の高騰を理由としたのは19件と3.1倍に急増し、求人難は6件だった。東京商工リサーチの担当者は「物価高を起因にした無理