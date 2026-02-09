Hey! Say! JUMPの山田涼介さんが、「メイベリン ニューヨーク ジャパンアンバサダー発表会」に登壇しました。【写真を見る】【 山田涼介 】 「自分をずっとキープしたい」ストイックなマイブーム明かす「朝の時間がもったいない」山田さんは、会場に羽が舞う演出の中、優雅に登場。今回のアンバサダー就任に、?一年を通して、たくさん魅力を伝えていけたら?と、やる気を燃やしていました。CM撮影ではカメラに向かって羽を吹い